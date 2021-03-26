Пьерпаоло Пиччоли воспринял проблемы последнего года как повод переосмыслить отношения с фэшн-дизайном.

Сам дизайнер, комментируя коллекцию Valentino этого сезона, говорил о необходимости терпимости и доброты. Но мы все знаем, что и доброта, и терпимость чувствовались в созданных им коллекциях всегда. Также Пьерпаоло Пиччоли охарактеризовал нынешнюю коллекцию как исполненную «радикального романтизма». Поскольку романтизм Valentino всегда был близок к радикальному, дело и не в этом тоже. Но при всем вышеизложенном коллекция «весна-лето 2021» действительно отличается стилистически от того, к чему мы привыкли.

Романтизм обновленного стиля Valentino скорее стал более жестким, более сдержанным — что вполне соответствует современности. Изменилось многое. Вместо парижских особняков и садовых павильонов показ проходил в индустриальной части Милана, то есть необходимый для понимания замысла дизайнера фон изменился радикально. Женская и мужская сезонные коллекции оказались объединены, а такое объединение не бывает механическим, оно означает большее единство замысла и стиля. И самое главное — стиль нынешнего сезона явно более энергичен. Он явно рассчитан на более быстрые движения, чем обычно.

В коллекции Valentino по-прежнему есть узнаваемые шипы и пышные воланы. Есть объемные цветы — вывязанные на грубом кружеве, нашитые на обувь и сумки. Есть просто крупные цветы — и как принты, и как шелковые аппликации на толстой сетке грубой вязки. Конечно же, кружева разной степени сложности — вязаного крючком, вырезанного лазером, плетеного как макраме — тоже очень много. Как и вообще связанного крючком трикотажа — он есть и в мужской коллекции, и в аксессуарах можно обнаружить вязаные кеды. Но все эти вещи выглядят очень динамично и созданы для динамики. Даже типично валентиновские большие объемные платья выглядят достаточно компактными. А кроме них есть маленькие черные платья и комплекты из шорт и топа. Умеренно плечистые пиджаки, которые носятся с рубашками и джинсами и одинаково хорошо выглядят и на мужчинах, и на женщинах. Универсальные, если исходить из современных принципов создания гардероба, гавайки в комплекте с бермудами, в цветах, конечно. И все-таки безусловно, вне нынешнего времени романтичные длинные платья из прозрачного шифона, в рюшах и оборках, цветах и бахроме. Нежные и совершенно лишенные даже намека на вульгарность — она никогда не была свойственна стилистике Valentino.

Марина Прохорова