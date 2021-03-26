По мнению Марии Грации Кьюри, в современных условиях модная одежда создается не столько для того, чтобы поддерживать диалог с окружающим миром, сколько для каждого человека лично.

Сделанная и показанная во время жесткого локдауна коллекция Christian Dior оказалась вполне подходящей и для жизни в изоляции. Новый диоровский костюм состоит из просторных брюк с длинной рубахой навыпуск, сверху предполагается жакет или шазюбль совершенно в духе восточного халата. Халат этот может быть длинным или коротким, брюки вполне заменяются сборчатой юбкой до щиколоток. Но главное — никаких знаковых для бренда барных жакетов, стягивающих талию в рамку и подчеркивающих линию бедер хотя бы кроем баски, а не любимыми основателем марки жесткими вкладками-панье, в коллекции и близко нет. Талия — но естественная, а не смоделированная — может быть подчеркнута ремнем, небрежно стянутым поверх рубашки или жакета. Но может и вообще никак не подчеркиваться. Вечерняя часть коллекции состоит из почти традиционных для Christian Dior нежных шифоновых платьев с пышными юбками. Но это совсем другие платья — с заниженной линией талии, так что сборка юбок начинается на бедрах, со свободным и иногда лишь слегка задрапированным лифом. Эти платья действительно легкие, ни в чем не стесняющие свободу своих обладательниц.

Вообще коллекция нынешнего сезона выглядит как оммаж не создавшему марку и стиль new look Кристиану Диору, а сменившему его Иву Сен-Лорану, очень любившему Марокко и этнический восточный стиль. В ней много восточных узоров, яркой полоски, арабесок и рисунка «пейсли». Дневные платья из хлопка и льна напоминают джеллабы, жакеты — халаты и кафтаны, брюки вполне можно назвать шароварами, а главная обувь сезона — легкие плетеные сандалии на плоской подметке. Вещи эти, при всем своем подчеркнутом, почти вызывающем удобстве, очень нарядные. В коллекции много сложной вышивки шелком и бисером, плетеного кружева и ажурного шитья, сборки созданы с помощью мельчайших буфов. Это новое и вполне современное представление о домашней, комфортной нарядности.

Марина Прохорова