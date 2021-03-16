Байден рассматривает возможность крупнейшего с 1993 года повышения налогов

Президент США Джо Байден рассматривает возможность повышения некоторых федеральных налогов, заявила в понедельник пресс-секретарь господина Байдена Джен Псаки. По ее словам, конкретный пакет налогов, которые будут повышены, пока не согласован.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, речь может идти о повышении подоходного налога для людей с годовыми доходами, превышающими $400 тыс., также налога на корпорации — с нынешнего 21% до 28% (ранее Дональд Трамп снизил его с 35%). Также обсуждается возможность повышения налога на прибыль, заработанную за рубежом, налога на прирост капитала в случае дохода более $1 млн в год, отмена налоговых льгот для некоторых типов компаний, в том числе компаний с ограниченной ответственностью, и некоторые другие налоги. Как пишут американские СМИ, это может стать крупнейшим повышением налогов в США с 1993 года.

Повышение налогов должно дать дополнительные средства на проведение запланированных господином Байденом мер по поддержке экономики в условиях COVID-19 — помимо объявленного несколько дней назад пакета мер на $1,9 трлн, ожидается и дальнейшее стимулирование экономики. Господин Байден говорил о планах повысить налоги и в своих предвыборных выступлениях, указывая на необходимость более справедливого распределения богатства в обществе и сокращения неравенства.

Яна Рождественская