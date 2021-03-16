Рекультивация Шуваловской свалки начнется в апреле

Подрядчик «Ситилюкс», выигравший госконтракт ценой 1,23 млрд руб. по рекультивации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде, завершил согласования проекта и в апреле намерен начать работы. Как рассказал в городской думе директор госзаказчика «Экология региона» Максим Левин, подрядчик докупил необходимую автотехнику, барабанный грохот для сепарации отходов и смонтировал подъездные пути. В процессе сортировки мусора будут отобраны полезные фракции, мелкие фрагменты пойдут в грунт-рекультивант, а часть отходов будет вывезена на полигон ТБО.

«Ситилюксу» до конца 2022 года предстоит переработать прядка 1 млн тонн различных отходов и сделать из свалки ровную озелененную площадку площадью почти 19 га, которую в дальнейшем можно будет использовать для развития города.

По словам Максима Левина в этом году подрядчик планирует переработать отходы на территории около 7 га. Заказчик не исключил, что в слоях бытового и строительного мусора могут найтись и опасные промышленные отходы, так как у их образователей «был высокий соблазн» закопать их за годы существования нелегальной свалки. Такие отходы будут извлекать и обезвреживать с соблюдением всех правил, пообещал представитель заказчика.

Иван Сергеев