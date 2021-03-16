Литр молока подорожает на 1,7 рубля из-за введения его маркировки – производитель

Себестоимость молока из-за введения обязательной маркировки «Честный знак» возрастет на 1,7 руб. на 1 кг продукта, заявила сегодня гендиректор работающего в Татарстане холдинга «Агросила» Светлана Барсукова.

Удорожание, в частности, связано с тем, кто компания вынуждена будет единовременно вложить в дооборудование 50 млн руб., а также ежегодно тратить на маркировку 35 млн руб.

Она отметила, что в связи с этим и с учетом того, что молоко является социальным продуктом, остается открытым «вопрос распределения расходов».

Обязательная маркировка молочной продукции сроком годности более 40 дней в РФ вводится с 1 сентября 2021 года, для продукции сроком годности менее 40 дней – с 1 декабря 2021 года.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"