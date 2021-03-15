Компания Aston Martin готовит два электромобиля, которые будут представлены в 2025 году, сообщает Financial Times.

Информацию о работе над новинками подтвердил совладелец Aston Martin Лоуренс Стролл. Господин Стролл подчеркнул, что речь идет о заднеприводном спортивном купе и полноприводном кроссовере с электрической силовой установкой. По дизайну оба электромобиля приблизят к моделям с бензиновыми моторами. Сборку спорткара наладят в Гейдоне в штаб-квартире Aston-Martin, а кроссовер будут собирать на новом заводе в Уэльсе, построенном специально для выпуска модели Aston-Martin ВИЧю

Ожидается, что технически электромобили британской марки во многом будут повторять электромобили Mercedes-Benz. Немецкий автопроизводитель, которому принадлежат 20% акций Aston Martin, станет поставлять электромоторы и аккумуляторы. При этом, как пояснил господин Стролл, ключевыми отличиями электромобилей Aston Martin станут дизайн кузова и интерьера, а также настройки подвески и динамические характеристики.

Напомним, ранее планировалось, что для электромобилей Aston Martin создаст отдельный бренд Lagonda, но после смены руководства марки курс развития поменялся и работа над Lagonda была поставлена на паузу.