Строительство на Дону свиноводческого комплекса за 1,5 млрд рублей перенесено на неопределенный срок

Компания «Кашарский бекон» не смогла начать строительство в Ростовской области свиноводческого комплекса за 1,5 млрд руб. в намеченный срок. Ранее предполагалось, что строительство начнется в 2021 и завершится в 2022 году. Однако из-за пандемии коронавируса оно перенесено на неопределенный срок. Это следует из ответа регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия на запрос “Ъ-Юг”.

Как сообщили в министерстве, инвесторы комплекса успели выбрать подрядчика для разработки технологической части проекта и рабочей документации, определиться с генетикой и технологией выращивания свиней (Topigs Norsvin) и договориться с поставщиком технологического оборудования (ЕХАFАN S.А.U., Испания). «Процедуру получения техусловий и разработку проектно-сметной документации планировалось начать в августе 2020 года с началом строительно-монтажных работ в первом полугодии 2021 года. На реализацию планов учредителей ООО „Кашарский бекон“ и потенциальных соиинвесторов проекта значительное влияние оказала эпидемиологическая ситуация, запланированные на 2020 год мероприятия вынуждено перенесены на более поздний срок»,— указано в ответе ведомства.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, «Кашарский бекон» собирается построить в Ростовской области свиноводческий комплекс за 1,5 млрд руб. Предполагается, что мощность предприятия составит 5,2 тыс. т мяса в год. В региональном правительстве отмечали, что фирма может стать одним из крупнейших производителей товарной свинины в области.

Подробнее о проекте читайте в тексте “Ъ-Юг” «Полтора миллиарда пятачками»

Кристина Федичкина