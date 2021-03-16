Лидера петербургских саентологов вновь заключили под стражу

Лидеру петербургского отделения «Церкви саентологии» Ивану Мацицкому изменили меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу. Арест назначили на срок в три месяца.

Об этом стало известно телеканалу «78». Суд пришел к выводу, что Мацицкий, находясь на свободе, может воспрепятствовать производству по делу и продолжить преступную деятельность. Саентолог будет находиться под стражей до 14 июня.

Напомним, очередное уголовное дело против петербургских саентологов связано с хищением почти 800 млн рублей у дольщиков одного из ЖСК во Всеволожском районе. Последний раз обыски по делу проходили в августе прошлого года.