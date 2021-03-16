Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус. По ее словам, она испытывала только легкие симптомы болезни. Госпожа Каллас сказала, что продолжит работу из дома.

«У меня была лишь небольшая температура, и положительный результат — не то, чего я ожидала — доказательство того, насколько коварен этот вирус и насколько мы все должны быть бдительными, чтобы предотвратить распространение вируса»,— написала госпожа Каллас в Facebook (перевод Postimees).

По словам премьер-министра Эстонии, она вплоть до 11 марта находилась на самоизоляции как человек, контактировавших с зараженным коронавирусом. ПЦР-тест на COVID-19, который она сделала по окончанию десятидневной самоизоляции, был отрицательным. Госпожа Каллас выразила надежду, что не заразила родственников и госслужащих, с которыми контактировала.

Коронавирус в Эстонии зафиксирован у 86 086 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В стране зарегистрировано 728 смертей от COVID-19. По подсчетам AFP, Эстония — вторая после Чехии страна в списке государств с наибольшим числом случаев заражения на 100 тыс. человек за последние 14 дней.

Подробнее о прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».