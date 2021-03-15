ЦСКА хватило половины

В центральном матче тура регулярного первенства Единой лиги ВТБ встречались ЦСКА и «Химки». Дерби Ленинградки в этот раз прошло очень спокойно. Армейцы уже к большому перерыву сняли все вопросы и уверенно победили со счетом 92:73.

К дерби Ленинградки, ключевому, пожалуй, противостоянию в истории Единой лиги ВТБ, его участники, ЦСКА и «Химки» подошли в похожем и одновременно совершенно разном состоянии. Схожесть в том, что обе команды испытывают проблемы. Можно даже сказать, что они вынуждены перестраиваться на ходу, приспосабливаясь к меняющимся (из-за травм, выбытия игроков по иным причинам, внутренних проблем) условиям. Но при этом если ЦСКА похож на гоночный автомобиль, который лишь немного сбавил скорость, и все, что ему требуется, так это короткий и правильно проведенный пит-стоп для текущего ремонта и настройки, «Химки» напоминают агрегат с таким длинным списком проблем, что даже непонятно, почему он еще шевелится.

Да, ЦСКА, еще не так давно крушивший всех, кто подворачивался, нечасто радует болельщиков. Дома армейцы проиграли шесть из последних семи матчей (в Единой лиге ВТБ и Евролиге). Да, они обновили пару клубных антирекордов. Так, «Анадолу Эфесу» ЦСКА уступил с разницей 30 очков. А вскоре в матче против «Милана» (тоже проигранном) выдал странную первую четверть, которую проиграл с разницей 20 очков.

Но несмотря на это, ЦСКА вполне еще может выиграть «регулярку» Единой лиги ВТБ, а в Евролиге, вероятнее всего, займет место не ниже четвертого, что обеспечит ему преимущество своей площадки в первом раунде play-off.

«Химки» тоже установили антирекорд. В Евролиге они потерпели уже 25 поражений. Во внутреннем первенстве команда, которая в прошлом сезоне всерьез собиралась его выиграть, идет на грани вылета из топ-8. В клубе проблемы с финансированием, игроки уходят (в «Химках» фактически остались только два легионера — Джордан Мики и Эрик Макколлум).

В такой ситуации рассуждать о шансах команд в понедельничном противостоянии вроде бы не имело никакого смысла — ЦСКА представлялся бесспорным фаворитом. Но «Химки», несмотря на все сложности, в последних матчах удивляли. Удивили они «Реал», который ехал, как писала испанская пресса, бить уже развалившуюся команду. Удивили «Зенит», лидирующий в Единой лиге ВТБ и рвущийся в топ-8 в Евролиге. И безапелляционно отвергать даже возможность того, что «Химки» неприятно удивят еще и ЦСКА, было никак нельзя.

По всей видимости, опасность недооценки соперника в полной мере осознавал и наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

Уже после матча против «Милана» стало понятно, что греческий специалист, что называется, на взводе. В ответ на вопрос о перспективах продления его контракта (истекает по завершении сезона) он выдал эмоциональный спич о том, что не сдается, о том, что будет воевать со всеми, о том, что у него мотивации больше, чем у кого-либо еще. Ну и наверняка он не забыл о том, что в первом круге «Химки» ЦСКА обыграли. Да это фактически была другая, в первую очередь по составу, команда. Но и она уже была в солидном таком штопоре.

Очевидно, настрой тренера передался и его игрокам. Ведь давно уже не приходилось видеть баскетболистов ЦСКА настолько заряженными на бой. С первых же секунд, словно опасаясь повторения первой четверти игры против «Милана» (ЦСКА ее просто проспал), армейцы не давали игрокам «Химок» продохнуть. Это был явно не тот темп и не тот характер игры, к которому готовилась подмосковная команда. «Химкам» временами тяжело было даже выйти из своей зоны. Ну а количество потерь, которые допускали игроки подмосковной команды, следившие потом, как соперник набирает легкие очки, выходило далеко за рамки разумного. В первой половине матча Мики терял мяч трижды, столько же потерь было у Егора Вяльцева. На команду к большому перерыву набралось десять потерь.

В такой ситуации удивляться тому, что ЦСКА ушел на него, имея перевес в 21 очко, не стоило. К тому же к убедительной игре в защите ЦСКА добавлял еще и хорошую реализацию моментов. Одни только Майк Джеймс, Дэниел Хэккет, Йоханнес Фойтман (с 22 очками в активе он в итоге стал самым результативным игроком матча) за 20 минут игры на троих спокойно настреляли три десятка очков.

И выходило, что если наставник «Химок» Андрей Мальцев не придумает чего-то волшебного, судьбу противостояния можно было считать решенной.

Чуда не случилось, и ЦСКА на классе, лишь изредка включая условную вторую передачу, спокойно довел дело до победы. Армейцы выиграли со счетом 92:73 и остаются на третьем месте в «регулярке» следом за «Зенитом» и УНИКСом. «Химки» также сохранили турнирную позицию — они седьмые.

Арнольд Кабанов