Таможня взялась за дело

В Ульяновске полиция расследует уголовное дело, возбужденное самарской таможней в отношении известного ульяновского предпринимателя, владельца компаний, занимавшихся экспортом зерна, Дмитрия Кутьменева. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Он находится под подпиской о невыезде. По версии таможенников, общая сумма невозвращенных денежных средств за поставки зерна в Иран составила более 504 млн руб. Ранее господин Кутьменев считался успешным экспортером, крупнейшим не только в регионе, но и в Поволжье. В 2019 году компания Дмитрия Кутьменева, а в 2020 году он сам — признаны банкротами. Предприниматель отмечает, что проблемы с невозвратом средств связаны, в первую очередь, с санкциями США.

Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ульяновской компании (экспортера зерна) по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления. По данным уголовного дела, компания осуществила поставку зерна в Иран по 11 международным контрактам (27 деклараций на товары), «однако денежные средства за указанные товары не зачислены на счета в Российской Федерации», общая сумма невозвращенных денежных средств составила более 504 млн руб.

В самарской таможне компанию и ее руководителя не называют. Однако, по данным источников „Ъ“, речь идет об ульяновской компании «СПК» и ее владельце, известном ульяновском бизнесмене Дмитрии Кутьменеве. Дмитрию Кутьменеву предъявлено обвинение в уклонении от обязанностей по репатриации денежных средств (п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.), в отношении него избрана мера пресечения в виде ­подписки о невыезде.

В конце минувшей недели материалы дела были переданы по подследственности в УМВД РФ по Ульяновской области.

Дмитрий Кутьменев — известный ульяновский бизнесмен, до 2018 года представители власти и структур поддержки предпринимательства ставили его в пример, как организатора успешного экспорта зерна из Ульяновской области (экспорт был начат в 2011 году, и до 2017 года на экспорт направлялось от 200 до 300 тыс. тонн зерна в год). В 2018 году Дмитрий Кутьменев получил благодарственное письмо губернатора за развитие предпринимательства в Ульяновской ­области.

Согласно данным Kartoteka.ru, в собственности Дмитрия Кутьменева находятся компании «СПК» (ООО), «Траст» (ООО, оптовая торговля металлоломом), «Траст-Юг» (ООО, г. Азов Ростовской области, прекратила деятельность в 2019 году), «Сельскохозяйственная компания» (ООО, торговля зерном), «Поволжская строительная компания» (ООО). Он также является владельцем 50% компании «СПК — Волжский путь» (ООО, Волгоград, торговля зерном).

По итогам 2020 года, согласно данным ФНС, кредиторская задолженность СПК — 422,8 млн руб. при дебиторской задолженности 712,0 млн руб. Выручка в 2019 году — 45,4 млн руб., убыток — 10,4 млн руб. В 2019 году компания признана банкротом и находится в процедуре конкурсного производства. На октябрь 2020 года сумма требований кредиторов составила 345 млн руб. На сегодня реестр кредиторов еще увеличился. Кроме того, как стало известно „Ъ“, СПК за невозврат денежных средств оштрафована таможней на сумму около 300 млн руб.

Также по иску ООО «Синопская набережная» сам господин Кутьменев в ноябре 2020 года признан банкротом как физическое лицо (сумма исковых требований — 32,4 млн руб.).

В Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области от комментариев по поводу уголовного дела отказались. Между тем источник „Ъ“, близкий к региональным структурам поддержки предпринимательства, рассказал, что «Кутьменев и его партнеры были большие молодцы, они хорошо начали, были крупнейшими экспортерами зерна не только в регионе, но и в Поволжье, став для соседних регионов агрегаторами по экспорту», «они уже задумывались о покупке собственного флота». «Знаю от тех, кто с ним работал, что у ребят в 2017 году возникли большие проблемы в связи с тем, что их, видимо, обманули. Они поставили зерно на 1,5–2 млрд руб., но им деньги за поставки не выплатили. Кутьменев лично поехал в Иран разбираться, а в итоге его же там обвинили в вымогательстве, трое суток он провел в тюрьме, почти полтора года находился под подпиской о невыезде, пока шло следствие, и в конечном итоге был оправдан»,— сказал собеседник. Эту информацию подтвердил и один из партнеров господина Кутьменева, заметивший, что «там со стороны иранских компаний были и факт неоплаты, и факт хищения».

Сам Дмитрий Кутьменев в беседе с „Ъ“ говорить о подробностях дела отказался, сославшись на идущее следствие, но заметил, что «введенные санкции США против Ирана сделали невозможными расчеты в рамках заключенных контрактов СПК». «Европейские банкиры, ранее осуществлявшие транзакции с банками Ирана по сделкам СПК, отказались производить расчеты. Поэтому мною принимались меры к возврату валютной выручки другими способами, формально не содержащими отсылок к номеру и дате контрактов»,— пояснил бизнесмен.

В УМВД информацию о расследовании и предъявлении обвинения подтвердили, однако от комментариев отказались, сославшись на то, что «изучение материалов дела еще только начато».

Сергей Титов, Ульяновск