Губернатору никто не пишет

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к министру строительства РФ Иреку Файзуллину с просьбой согласовать назначение Евгения Чудаева главой областного минстроя. Господин Чудаев занимает должность регионального министра уже более двух лет — он приступил к своим обязанностям в декабре 2018 года. Первое письмо главы региона, отправленное спустя два месяца после назначения предыдущему министру строительства Владимиру Якушеву, осталось без ответа. После обращения депутатов Госдумы ситуацию начала изучать Генеральная прокуратура. По словам юристов, без согласования с федеральным министерством исполнение части полномочий министром является ­незаконным.

Второе письмо (копия имеется в распоряжении „Ъ“) с просьбой согласовать с Минстроем РФ назначение Евгения Чудаева, сына владельца девелоперской компании «Древо» Николая Чудаева, на должность министра строительства Самарской области отправлено губернатором Дмитрием Азаровым в начале текущего месяца. Согласовывать назначение глав региональных министерств строительства требует 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Порядок процедуры описывается в постановлении правительства РФ № 1777.

Первая попытка согласовать назначение оказалась неудачной. Глава региона направил письмо тогдашнему министру строительства Владимиру Якушеву в феврале 2019 года, то есть через два месяца после того, как господин Чудаев приступил к государственной службе после отставки Александра ­Баландина.

Сейчас Генеральная прокуратура РФ выясняет, при каких обстоятельствах сын владельца «Древа» стал главой областного минстроя и не ведет ли назначение к конфликту интересов. С соответствующей жалобой в надзорный орган в прошлом месяце обратились депутаты комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ.Ранее о конфликте интересов в министерстве строительства Самарской области заявила региональная прокуратура, однако должной реакции от правительства региона не последовало. Министр лишь передал часть своих должностных полномочий заместителям, которые раньше работали с ним в ДК «Древо».

Всего с сыном Николая Чудаева в министерство устроились 25 выходцев из «Древа», в том числе заместители министра Анна Урусова и Альберт Хамзин. За несколько лет девелоперская компания семьи Чудаевых стала приоритетным застройщиком для региональных властей. Организация каждый год получает больше половины средств, выделяемых региону из федерального бюджета на развитие жилищного строительства. Вместе с тем Самарская область входит в десятку худших регионов в стране по динамике ввода нового жилья. Темпы ввода многоквартирных домов с 2017 года упали на 58%.

Как поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, ситуация рождает вопрос законности полномочий Евгений Чудаева в части контроля над исполнением законодательства в сфере долевого строительства, поскольку такие полномочия министр не мог получить без согласования с федеральным министерством, как того требует 214ФЗ о долевом строительстве и постановлением правительства № 1777.

«Назначить главу минстроя губернатор может и без согласования, а вот наделение главы министерства полномочиями главы контролирующего органа в сфере долевого строительства возможно при условии согласования его кандидатуры с федеральным министерством. Формально нарушение процедуры не лишает его полномочий министра строительства, но то, что Минстрой РФ его кандидатуру в качестве руководителя контролирующего органа не согласовал, дает основания усомниться в том, что полномочия, перечисленные в 23й статье 214ФЗ, он исполнял на законных основаниях»,— говорит юрист. К таким полномочиям относятся, например, осуществление контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, соблюдением графиков строительства, исполнением требований к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства и т.д.

Как предполагает руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, федеральное министерство не согласует кандидатуру Евгения Чудаева из-за конфликта интересов. «Губернатор не мог не знать, что Евгений Чудаев имеет отношение к строительной компании „Древо“, которая к тому же выполняет государственные заказы. Я думаю, Дмитрий Азаров нарушил антикорупционное законодательство. Факт наличия конфликта интересов выявили областная прокуратура и Федеральная служба безопасности. Несмотря на это, глава региона продолжает лоббировать интересы несогласованного министра, что наводит на некоторые мысли»,— рассуждает Виталий Бородин.

Ответ на запрос „Ъ“ от правительства области на момент сдачи номера не поступил.

Евгений Чернов