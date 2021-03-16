«Глобус» не может определиться с владельцем

Как стало известно “Ъ”, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительной сделку между бывшим сенатором и собственником Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергеем Бажановым и управляющим партнером «Дювернуа Лигал» Егором Носковым о продаже бизнес-центра «Глобус» за 120 млн рублей в 2018 году. Не согласившись с решением первой инстанции, суд посчитал заключение договора способом господина Бажанова уйти от субсидиарной ответственности в случае банкротства банка. Егор Носков намерен обжаловать решение в кассации, а при неудовлетворении ходатайства о приостановке исполнения судебного акта подать к Сергею Бажанову иск о признании его банкротом.

В суд с иском к Егору Носкову Сергей Бажанов обратился еще в 2019 году. Годом ранее он продал управляющему партнеру «Дювернуа Лигал» ООО «Бизнес-центр "Глобус"», которому принадлежало одноименное здание в Крапивном переулке площадью 10 тыс. кв. м. По версии Сергея Бажанова, он был введен в заблуждение управляющими партнерами «Дювернуа Лигал», которые оказывали банку юридические услуги: из-за их советов он согласился на продажу бизнеса по низкой цене. В октябре 2018 года Центральный банк ввел в МБСП временную администрацию из-за неустойчивого финансового положения и угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Юристы якобы говорили Сергею Бажанову о субсидиарной ответственности, которая может наступить в случае банкротства кредитной организации. Собственник МБСП уверял суд, что договор является мнимым, а цена сделки многократно занижена. Это, по его мнению, также должно было убедить арбитраж в отсутствии у сторон намерения по реальной оплате по договору. Егор Носков же, излагал в иске Сергей Бажанов, осуществил смену гендиректора ООО и захватил управление бизнес-центром.

Центробанк объяснял отзыв лицензии у МБСП «рискованной бизнес-моделью», которая привела к формированию «значительного объема проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». Данному решению предшествовала передача Агентству по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению МБСП на шесть месяцев. В 2019 году «дыра» в капитале банка была оценена в 13,1 млрд рублей, а Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило об операциях, имеющих признаки вывода активов. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф», владевшее около 7% МБСП дошло до Верховного суда, пытаясь оспорить потерю лицензии, однако суд встал на сторону ЦБ.

Егор Носков неоднократно говорил о другой версии развития событий. По его словам, после отзыва у банка лицензии Сергей Бажанов обратился к нему с просьбой найти покупателя бизнес-центра. По мнению юриста, вне зависимости от установленной цены, при личном банкротстве господина Бажанова Агентство по страхованию вкладов в любом случае оспаривало бы сделку. Учитывая риски, Егор Носков как частное лицо договорился о покупке ООО по цене, которая на тот момент устраивала обоих. Нотариальное согласие на сделку дала Татьяна Бажанова, супруга экс-сенатора. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривал дело больше года и отказался удовлетворить исковые требования Сергея Бажанова.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял ровно противоположное решение, признав сделку купли-продажи недействительной. «Реальной целью вступления Носкова и Бажанова в правоотношения по оспариваемой сделке являлось не достижение соответствующих ей правовых последствий, а обеспечение невозможности обращения взыскания на 100% долей в уставном капитале ООО "БЦ Глобус" в рамках исполнения судебного акта о привлечении Бажанова к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка МБСП»,— говорится в решении.

В разговоре с “Ъ” Егор Носков сообщил, что будет обжаловать решение: «Суд неправомерно применил в деле законодательство о банкротстве, так как Бажанов до сих пор не только не признан банкротом, но даже сам иск о субсидиарной ответственности подан к нему лишь месяц назад». Сейчас Егор Носков подал в суд ходатайство о приостановлении исполнения судебного решения до рассмотрения дела в кассации. Его должны рассмотреть в течение трех рабочих дней, то есть на этой неделе. Если ходатайство не будет удовлетворено, господин Носков намерен подать иск к Сергею Бажанову о признании его банкротом. «Похоже, почетное право банкротить банкира Сергея Бажанова предоставляется мне, поскольку суд обязал его вернуть уплаченные 120 млн рублей. Видимо, мне придется взять на себя роль АСВ, которое за 2,5 года не удосужилось подать иск о его банкротстве»,— сказал “Ъ” Егор Носков.

С Сергеем Бажановым “Ъ” связаться не удалось, Татьяна Бажанова на звонки и сообщения “Ъ” не ответила.

Марина Царева, Константин Куркин