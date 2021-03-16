Португалия, Словения, Латвия и Кипр приостановили использование вакцины AstraZeneca

Португалия временно приостановила применение вакцин от коронавируса разработки компании AstraZeneca, передает Reuters заявление главы Главного управления по здравоохранению (DGS) Грасы Фреитас. Об аналогичном решении объявил глава Минздрава Словении Янез Поклукар, а также министерство здравоохранения Кипра. Латвия, которая 9 марта приостановила использование вакцин из одной партии, расширила ограничение и временно остановила ее применение вне зависимости от поставки.

Португалия приостановила применение препарата в связи с «крайне серьезными, но крайне редкими» побочными эффектами, объявила госпожа Фреитас. Ранее несколько стран ЕС, в том числе Германия, Испания, Франция и Италия, временно отказались от использования вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у привитых. В Португалии, по словам главы управления, таких случаев не выявлено.

Приостановка использования вакцины AstraZeneca в Словении объявляется в качестве меры предосторожности, сказал господин Поклукар во время выступления. «Из-за многочисленных сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов еще раз пересмотреть все детали. Она обнаружила, что профессиональных возражений по поводу продолжения вакцинации не было. Тем не менее, в качестве меры предосторожности временно приостановим вакцинацию AstrаZeneca»,— сказал он (видео опубликовано в Twitter правительства Словении, перевод «РИА Новости»). Мера предосторожности будет действовать по крайней мере до окончательного решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Решение основано на сообщениях об отдельных случаях тромбоэмболии, наступившей у разных пациентов спустя некоторое время после вакцинации, однако все еще нет никаких доказательств, что случаи тромбообразования вызваны именно вакцинацией»,— указано на сайте Агентства по лекарственным средствам Латвии (перевод «РИА Новости»).

18 марта EMA должно представить результаты исследования AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов. Компания—разработчик вакцины утверждает, что у нее нет данных о повышенном риске образования тромбов у привившихся. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не нашла свидетельств, что вакцина AstraZeneca связана с ухудшением здоровья.

О проблемах с вакциной — в материале “Ъ FM” «Государства приостанавливают AstraZeneca».