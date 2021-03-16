«Девушки будут топить лед на корте»

На «СИБУР Арене» стартовал турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории «Premier 500» — St. Petersburg Ladies Trophy. Соревнования проводятся в шестой раз. Хотя в этом году в Петербург не приехали несколько ведущих теннисисток из-за рубежа, на зрелищности, считают организаторы, это не скажется. Рейтинг участниц в условиях пандемии имеет условный характер. К тому же на кортах «СИБУР Арены» увидим много россиянок, чья игра вызывает повышенный интерес у публики.

Одна из звезд St. Petersburg Ladies Trophy — Светлана Кузнецова, выигрывавшая открытые чемпионаты Франции и США, турниры «Большого шлема». Она участвует в турнире второй раз. Каждый год приезжает на берега Невы Дарья Касаткина. Елена Веснина, вернувшаяся в теннис после рождения ребенка, сыграет в паре Верой Звонаревой, у которой тоже за плечами опыт материнства и возвращения на корт. Этот дуэт создан с прицелом на Олимпийские игры в Токио. Под первым номером в Петербурге посеяна россиянка Екатерина Александрова — она удачно выступает в последнее время и занимает высокое место в мировом рейтинге (27).

Впрочем, организаторы турнира просят не обращать внимание на положение теннисисток в табели о рангах. В частности, генеральный директор SPb Ladies Trophy Александр Медведев — тот самый, что занимает аналогичную должность в футбольном клубе «Зенит», — говорит, что пандемия все «перемешала» и сейчас не поймешь, кто на самом деле сильнейший. Важнее — кто в какой форме. В любом случае, по словам Медведева, «на кортах будет интересная, острая и разнообразная борьба». Вот и президент России Владимир Путин в курсе, что в Петербурге проходит значимый турнир. Он направил его участницам приветствие, в котором пожелал успешных выступлений и поблагодарил за слаженную работу организаторов.

Не так часто в России в наши дни проводятся турниры с участием мировых звезд. А к нам сейчас приехала Елена Остапенко, теннисистка из Латвии, побеждавшая в 2017 году на «Ролан Гаррос». Француженка Кристина Младенович брала титул на St. Petersburg Ladies Trophy в том же 2017-м, а на следующий год играла в финале. Известных участниц могло быть больше, но в последний момент отказались от участия в турнире швейцарка Белинда Бенчич и бельгийка Элизе Мертенс. Первая снялась по медицинским показателям. Что касается Мертенс, то Александр Медведев призвал никого не критиковать, так как в мире «непростая ситуация из-за пандемии». Устроители St. Petersburg Ladies Trophy сделали все возможное для того, чтобы девушки за короткий срок могли оформить въезд в Россию и выезд из нее, но кто опоздал, тот автоматически выпал из числа участниц турнира.

Потери не ограничились этими именами. Ранее отказ организаторам прислала американская теннисистка с русскими корнями София Кенин — она перенесла операцию по удалению аппендикса. Кики Бертенс из Нидерландов не приехала из-за травмы голеностопа. Хотя ее в Петербурге очень ждали: Кики выиграла два последних турнира, показывала игру, которой все восхищались.

В отсутствие иностранных конкуренток повышаются шансы одержать победу на SPb Ladies Trophy у россиянок. Их в основной сетке 10 из 28 участниц. Не считая тех, кто выступит в парном разряде. Наши не брали титул в Петербурге ни разу. Хотя сюда приезжала даже Мария Шарапова. Но сыграла в 2019-м только круг — потом вылетела из-за травмы. Турнир привлекателен не только возможностью выиграть призовые ($68 570 тыс. за победу) и рейтинговые очки (470 за победу), но и тем, что на трибунах будут зрители. Ограничения — до 75%, как и на остальных соревнованиях в городе на Неве. В других странах соревнования проходят при пустых трибунах.

К тому же ранее St. Petersburg Ladies Trophy был зимним турниром, а теперь проводится весной — значит, и настроение у участниц соответствующее. Как сказал Александр Медведев, лично участвующий в приглашении звездных игроков как для мужского St. Petersburg Open, так и для женского St. Petersburg Ladies Trophy (их проводит одна организация — «Формула теннис & Хоккей»): «Девушки будут топить лед на корте».

У кого это получится лучше, узнаем 21 марта: в этот день состоятся финалы в одиночном и парном разрядах.

Кирилл Легков