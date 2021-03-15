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Салават Нафиков возглавил Дирекцию по особо охраняемым природным территориям Башкирии

Бывший председатель госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков приказом министра экологии и природопользования Башкирии назначен директором ГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям РБ», сообщила пресс-служба министерства. Контракт с господином Нафиковым заключен на три года.

Салават Нафиков покинул должность руководителя госкомтуризма, которую он занимал с октября 2019 года, в феврале текущего. До этого он возглавлял ГУП санаторий «Якты-Куль».

Салават Нафиков родился в 1980 году в селе Ташбулатово Абзелиловского района. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Влада Шипилова


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