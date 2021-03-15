В Ярославской области за неделю 25 человек перевели мошенникам 4 млн рублей

За неделю в Ярославской области произошло 25 случаев телефонного мошенничества, в результате которых местные жители лишились более 4 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В пресс-службе уточнили, что за прошедшую неделю большинство заявлений по фактам мошенничества подавали женщины. Возраст пострадавших варьируется от 18 до 75 лет. Среди заявителей отмечены студенты, преподаватели, медработники, сотрудники предприятий и пенсионеры из Тутаевского, Ростовского, Переславского районов, а также из Ярославля.

По данным пресс-службы, самым частым способом обмана остаются звонки от лже-сотрудников банков и полиции, которые сообщают о несанкционированных операциях, или о попытке оформления кредита и предлагают потерпевшим помочь следствию выявить «мошенников».

«В настоящее время по каждому из заявленных случаев проводятся проверочные мероприятия»,— уточнили в пресс-службе УМВД.

Дарья Сабаева