Врио главы отдела полиции Внуково задержан за злоупотребление полномочиями

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) в отношении временно исполняющего обязанности начальника линейного отдела полиции в аэропорту Внуково полковника Александра Козлова. Его подозревают в отказе регистрировать пропажу табачной продукции на 15 млн рублей из вещдоков. Подозреваемый задержан.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР и ФСБ было установлено, что в ноябре 2020 года сотрудниками ОЭБиПК ЛОВД была выявлена пропажа табачной продукции на сумму не менее 15 млн руб., изъятой по материалам проверок и уголовным делам, находящимся в производстве этого отдела. Транспортные полицейские сообщили о выявленном преступлении врио начальника. Однако последний, «осознавая, что факт утраты может негативно сказаться на оценке его профессиональных и деловых качеств со стороны руководства и что в случае регистрации указанного сообщения о преступлении будет принято решение в возбуждении уголовного дела, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам не регистрировать сообщение о пропаже табачной продукции в книге учета, не сообщать о вышеуказанном факте в дежурную часть и не докладывать руководству УТ МВД России по Центральному федеральному округу».

Николай Сергеев