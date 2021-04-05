Сегодня исполняется 65 лет вице-президенту ПАО ЛУКОЙЛ, владельцу ФК «Спартак» (Москва) Леониду Федуну

Его поздравляет заслуженный мастер спорта и двукратный чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата Европы, лучший вратарь мира-1988 Ринат Дасаев:

— Дорогой Леонид Арнольдович! Рад поздравить Вас с юбилеем и хочу пожелать, самое главное, здоровья! В наше непростое время и Вы, и я, и все поклонники красно-белых будем равняться на вашего удивительного отца — выдающегося ученого-хирурга и народного врача СССР Арнольда Антоновича Федуна. Несколько лет назад я имел счастье вместе с ним символически начинать матч «Спартака», после которого команда получила звание чемпиона страны. Так же как ваш отец помогал покорителям космоса и защитникам страны, Вы принимаете нелегкие решения и добиваетесь бизнес-успехов во всем мире, открываете и даете дорогу в жизнь новым звездам «Спартака». Особая благодарность Вам за теплое отношение и помощь ветеранам клуба. Пусть вся ваша многосторонняя жизнь доставляет Вам только позитивные моменты, а «Спартак» радует красивой игрой и чемпионскими званиями.

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