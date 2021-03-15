FT: Stripe стала наиболее высоко оцененной компанией Кремниевой долины

Платежная компания Stripe собрала $600 млн в рамках последнего раунда инвестиций, сообщает Financial Times (FT). Всего инвесторы оценили компанию в $95 млрд — это на $15 млрд больше, чем оценка Facebook до ее IPO в 2012 году, и рекордное значение для частных компаний из Кремниевой долины.

Stripe стала третьей в списке наиболее высоко оцененных компанией мира, уточняет FT. Первое место занимает китайская ByteDance (владелец социальной сети TikTok), которую оценивают в $180 млрд. Второе место занимает финтех-группа Ant Group Джека Ма, оценочная стоимость которой, по расчетам Bloomberg, опустилась до $108 млрд к концу января в связи с давлением со стороны властей Китая и приостановкой IPO.

В очередном раунде инвестиций участвовали Stripe Национальное агентство по управлению финансами Ирландии (оператор суверенного фонда страны), Allianz, Fidelity, Baillie Gifford, AXA и Sequoia Capital. На ранних этапах в Stripe инвестировали основатели PayPal Илон Маск и Питер Тиль, а также акселератор Y Combinator. По сообщению FT, Stripe намерена использовать инвестиции для расширения бизнеса в Европе, в том числе для расширения штата в ирландском Дублине на 1 тыс. человек, а также для запуска сервиса в Бразилии, Индии и Индонезии в 2021 году.