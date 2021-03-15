Бумага просит потерпеть

Крупнейшие российские издатели прессы попросили Минприроды уменьшить для них экосбор или ввести мораторий на его уплату до 2023 года. Они уверены, что меры поддержки отрасли в период пандемии оказались недостаточными, а уплата сбора станет смертельной для многих участников рынка. Министерство рассматривает обращение, но эксперты сомневаются, что оно пойдет на пересмотр сбора для одной категории производителей.

Как стало известно “Ъ”, российские издатели прессы 25 февраля направили коллективное обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. В нем издатели просят пересмотреть экологический сбор на печатные издания, «радикально» уменьшив его, или ввести мораторий на его уплату издателями до 1 января 2023 года. Письмо подписали и. о. главы Союза предприятий печатной индустрии (СПИИ) Павел Мирошников, президент Hearst Shkulev Group Виктор Шкулев, гендиректор «ИМ Медиа» (ранее «Bauer Media в России») Алексей Иванов, гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков и другие издатели. Отправку письма подтвердили в СППИ. В Минприроды подтвердили его получение и сообщили, что рассматривают его.

Обязанность по уплате экосбора для издателей была введена в 2015 году, его администрирует Росприроднадзор. Издатели должны либо самостоятельно утилизировать часть своего товара (речь идет о 20%), наняв компанию, которая этим занимается, либо заплатить сбор за утилизацию государством той же части товара. Актуальная ставка для издателей прессы, по данным СППИ, составляет 2,3 тыс. руб. за каждую тонну старых газет.

Пересмотр налога стал «крайне актуален» для отрасли в связи с пандемией коронавируса, отмечается в письме. По оценке его авторов, меры поддержки издателей в этот период оказались недостаточными. «Уплата экосбора в 2021 году повлияет на финансовую стабильность компаний, а в случае его неуплаты до 15 апреля Росприроднадзор будет взыскивать штрафы в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора»,— отмечается в письме. Отмена экосбора будет наиболее актуальна для небольших изданий в регионах, которые уже находятся на грани рентабельности, говорит вице-президент СППИ Александр Оськин. «Для многих необходимость выплаты может быть смертельной»,— считает он.

Экосбор для издателей стал более заметен в последние годы, говорит Руслан Новиков: «Раньше мы не ощущали нагрузку, но теперь она более существенна». Дело в том, что ставка сбора за 2020 год не изменилась, но стала больше норма утилизации — если в 2019 году она составляла 15%, то в 2020-м уже 20%, объяснил он. «То есть при прочих равных величина сбора фактически увеличилась на треть»,— говорит господин Новиков. Он оценивает затраты издательского дома «АиФ» на уплату экосбора в несколько миллионов рублей в год.

С учетом падения доходов населения издатели не могут переложить сбор на потребителя, отмечает господин Новиков. «Фактически вся вторичная бумага перерабатывается дистрибуторами прессы, которые сдают непроданные тиражи на переработку»,— отмечает он. В целом расчет сбора издатели считают несправедливым, поскольку он не учитывает сроки разложения той или иной продукции на мусорном полигоне. «Ставка экосбора для издателей лишь на 45 руб. ниже, чем для производителей пива в алюминиевых банках, которые разлагаются 500 лет»,— отмечается в письме.

Зампред комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева считает, что Минприроды вряд ли пойдет на пересмотр сбора для одной категории производителей. По ее словам, в министерство уже поступали подобные просьбы от других отраслей. Среди всех аргументов, приведенных издателями, обоснованным является то, что они признаны одной из самых пострадавших из-за пандемии отраслей, отмечает госпожа Беляева. «Но если мы будем делать исключения для всех, то у нас не останется правил»,— категорична она. По ее оценке, на рекультивацию одного мусорного полигона нужно в среднем от 2 млрд руб. В то же время, по ее словам, таких полигонов тысячи и все они в том числе состоят из продукции типографий.

Валерия Лебедева