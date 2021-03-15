Петербуржцы планируют отпуска внутри страны

Сервисы бронирования авиабилетов фиксируют спрос по внутренним направлениям из Петербурга в мае и летом, пока большинство зарубежных городов по-прежнему остается недоступно из-за коронавирусных ограничений. За время пандемии горизонт планирования значительно снизился, и сейчас срок между покупкой билета и вылетом может составлять до четырех дней. Трафик с российских курортов в летний период отчасти заберет Турция. Не исключено, что послабления в авиасообщении коснутся Кипра, Греции, Испании и Индонезии. Впрочем, аналитики с осторожностью комментируют новые открытия, прогнозируя отрасли тяжелые времена.

Спрос на зарубежные направления на майские праздники и летом остается низким, туристы отдают предпочтение путешествиям по России, констатируют сервисы бронирования авиабилетов. С мая по август 95% петербуржцев планирует путешествовать внутри страны, отмечают в Aviasales. Хотя большинство пользователей покупает билеты за 4–7 дней до вылета, и вполне возможно, что доля международных перелетов станет больше ближе к лету, подчеркивают специалисты сервиса.

Статистику подтверждает портал OneTwoTrip: 91% всех авиабилетов, оформленных жителями Петербурга зимой, предполагал вылет максимум через месяц после даты покупки; 94,5% всех купленных авиабилетов с вылетом из Петербурга на майские праздники приходится на внутренние направления, к лету доля бронирований по стране увеличивается до 97,7%. В 2019 году доля перелетов по стране в указанные периоды была значительно меньше: 58,5% в начале мая и 57% — летом, уточняет руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями в 2021 году стали Симферополь, Сочи, Самара, Краснодар, Калининград, Москва, Минеральные Воды, Анапа и Казань. В топе заграничных пунктов назначения Турция.

По данным «Туту.ру», средний чек за перелет из Петербурга по России с 1 по 4 мая составляет 5,5 тыс. рублей за билет в одну сторону, на «вторые» майские праздники — около 5,3 тыс. рублей. Билет за рубеж в начале мая в среднем обходится в 12 тыс. рублей. В Aviasales отмечают, что стоимость билетов на южные курорты с января по март выросла в два раза по сравнению с летом 2020 года. Однако сейчас, по данным «Туту.ру», средняя цена билетов на май и лето пока ниже, чем год назад. За билет в Симферополь платят в среднем на 6% меньше, в Сочи — на 27%, в Анапу — на 21%, в Геленджик — на 32%, добавляют там.

Принимать россиян готовы около 40 стран, из которых прямое авиасообщение открыто с незначительным числом, в итоге туристы активно используют доступные транспортные хабы — Стамбул, Дубай и Минск. Например, свободно можно въезжать в Абхазию, Армению, Белоруссию, Египет, Казахстан, Кению, Киргизию, на Мальдивские острова, в ОАЭ, Сербию, Танзанию и Турцию, напоминают в «Туту.ру». Также россиянам можно прилететь в Грузию, Марокко, Коста-Рику, Мексику, но прямое авиасообщение с этими странами отсутствует.

Что касается открытия новых заграничных направлений, то вполне возможно, что в скором времени для россиян будет доступно больше стран, с которыми на определенных условиях будет возобновлено авиасообщение. «Так, с апреля российских туристов может начать принимать Кипр, а о своем желании открыть туристические ворота с середины мая заявила Греция. Испания и Индонезия также заинтересованы в восстановлении туризма»,— рассказывает госпожа Шелехова.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что летом авиакомпании сделают основную ставку на российские курорты на Черном море, Балтике, Дальнем Востоке и Байкале. По сравнению с полным локдауном во втором квартале 2020 года ситуация в нынешнем году не настолько критичная, отмечает аналитик, объясняя это возможностью полетов в Турцию, сообщение с которой открыто с августа. Вместе с этим ужесточается конкуренция авиакомпаний на внутреннем рынке: перевозчики увеличивают частоту полетов, рассчитывая пристроить самолеты и сгенерировать хоть какой-то денежный поток, чтобы выполнять обязательства перед контрагентами и кредиторами, добавляет он. В заложниках остаются лизинговые компании, их отношения с авиакомпаниям будут определять темпы восстановления спроса на самолеты на мировом рынке, подчеркивает господин Пантелеев.

«Отрасль работает в режиме гонки на выживание, только вместо скорости главным испытанием являются тарифы, не обеспечивающие рентабельность. Остается открытым вопросом, с какой из авиакомпаний кредиторы раньше потребуют возврата долгов. Совокупные убытки за прошлый год могут превышать 200 млрд рублей»,— заключает он.

Яна Войцеховская