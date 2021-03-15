«Зенит» открыл счет победам

«Зенит» выиграл первый официальный матч в 2021 году. И сразу с крупным счетом: петербуржцы разгромили в матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» 4:0. Эта победа позволила им оторваться от ЦСКА, который потерял очки в матче с «Арсеналом» (1:2). Теперь ближайший преследователь сине-бело-голубых — «Спартак», обыгравший в Москве «Динамо» (2:1).

Конкуренты не сумели воспользоваться осечками «Зенита», который в предыдущих турах сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) и уступил «Рубину» (1:2). ЦСКА вместо того, чтобы обогнать петербуржцев (хотя бы временно) в турнирной таблице, в воскресенье потерял очки в Туле, где встречался с «Арсеналом». Причем «канониры» до этого не могли выиграть в чемпионате в десяти матчах (в семи последних даже не забивали голов). Поражение для ЦСКА особенно обидно, потому что в следующем туре, в среду, ему играть с «Зенитом» в Москве. Сейчас армейцы отстают от петербуржцев на пять очков. Если «Зенит» не проиграет, настичь его потом будет трудно.

Сине-бело-голубые, судя по всему, приходят в себя после неудачного рестарта в чемпионате России. Его корни — подготовка в Эмиратах, где футболисты месяц провели с женами на так называемом предсезонном сборе. Видимо, в расчетах тренера Сергея Семака что-то пошло нет так. Получил очередную травму бразилец Малком. Пропал из состава Себастьян Дриусси, который больше хочет вернуться в Аргентину, чем выступать за «Зенит». Может, сказалось то, что футболисты в конце февраля вернулись из лета в зиму, которая в этом году была суровой. И никак не могли поймать свою игру.

Не сказать, что в матче с «Ахматом» игроки «Зенита» летали по полю с легкостью, к которой все привыкли. Первый тайм они провели как сонные мухи. Еще сказывалось «похмелье» дубайского сбора. Зрители на «Газпром Арене» свистели. Но в начале второго тайма красивейший удар с дальней дистанции удался защитнику Вячеславу Караваеву. Потом судья назначил пенальти за нарушение против другого защитника — Дмитрия Чистякова. В итоге «Зенит» разгромил команду из Грозного со счетом 4:0. Та бросила играть после второго гола. И вообще «Ахмат» сейчас в кризисе: восемь матчей без побед в РПЛ, всего три забитых гола.

У «Зенита» в этой игре отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун. Причем иранец реализовал 11-метровый, взяв эту миссию на себя, так как в предыдущей игре Дзюба не забил на последних минутах с точки вратарю «Рубина». Азмун и Дзюба лидируют в споре бомбардиров чемпионата России: у первого — 13 голов, у второго — 12. Все вроде бы возвращается для «Зенита» на круги своя. Но подтвердить амбиции и мастерство нужно в игре с ЦСКА. Тем более что прямым конкурентам сине-бело-голубые в этом чемпионате не проигрывают (они уступили только «Рубину» два раза и московскому «Динамо»).

После матча с ЦСКА будет перерыв на игры сборных. Командам РПЛ останется провести в апреле и мае по семь матчей. Если сейчас «Зенит» сохранит или увеличит отрыв от ЦСКА и «Спартака», который приблизился к нему на расстояние четырех очков (после победы над «Динамо»), дальше ему будет легче удержать преимущество.

То, что команда Семака не отдает соперникам первую строчку, тоже действует на них угнетающе. Хотя в том, что эти команды не могут захватить лидерство, они виноваты тоже.

Кирилл Легков