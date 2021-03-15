Третий может оказаться лишним

«Юнипро» (подконтрольна немецкой Uniper) после пятилетнего ремонта начала пусконаладочные испытания третьего энергоблока угольной Березовской ГРЭС на 800 МВт. Запуск энергоблока, по оценкам аналитиков, обрушил цены на электроэнергию в Сибири на 7%. В апреле энергоблок может полноценно заработать и начнет получать повышенные платежи за мощность, объем которых оценивается в 56 млрд руб. за 3,5 года. Но промышленность считает, что энергосистема не нуждается в этой мощности.

Третий энергоблок угольной Березовской ГРЭС «Юнипро» мощностью 800 МВт в пятницу, 12 марта, вновь начал вырабатывать электроэнергию после пятилетнего ремонта. Первыми на это обратили внимание аналитики «СКМ Маркет Предиктор» в своем ежедневном обзоре рынка на сутки вперед (РСВ, конкурентный сектор торговли электроэнергией). В «Юнипро» подтвердили “Ъ”, что блок находится в стадии испытаний. В Минэнерго сообщили “Ъ”, что 12 марта на третьем энергоблоке проводились плановые шестичасовые испытания с последующим выходом на полную мощность в рамках завершения ремонтно-восстановительных работ. По итогам испытаний ремонтно-восстановительные работы на объекте продолжаются.

«Юнипро» построила третий энергоблок Березовской ГРЭС по программе договоров поставки мощности (гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных платежей за мощность). Энергоблок заработал в конце 2015 года, но сгорел уже в феврале 2016 года. «Юнипро» семь раз откладывала запуск объекта. Инвестиции в строительство составляли 42,5 млрд руб., затраты на ремонт оцениваются в 47 млрд руб.

Пуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС повлиял на цены РСВ во второй ценовой зоне (Сибирь). В пятницу цена составила 803 руб. за 1 МВт•ч, рухнув на 68 руб., или на 7,8% относительно показателя четверга. Основное снижение — на 59 руб.— произошло именно из-за запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС, следует из обзора «СКМ Маркет Предиктор». Плановый объем производства энергоблока в пятницу составил 12,3 млн кВт•ч, следует из материалов «Администратора торговой системы» (структура регулятора «Совета рынка»). Потребление в пятницу составило 609 млн кВт•ч, платеж рынка — около 489 млн руб., а экономия покупателей за счет энергоблока — примерно 36 млн руб. В выходные дни третий энергоблок не участвовал в РСВ.

Сильное влияние на цены РСВ в пятницу могло произойти из-за того, что крупный блок не был учтен при процедуре выбора состава включенного генерирующего оборудования

(ВСВГО, отбор станций для участия в торгах). В «Системном операторе» (СО) сообщили “Ъ”, что блоки, проходящие испытания, по правилам не включаются в ВСВГО. В Минэнерго уточнили, что объемы выработки блока являются значимыми для объединенной энергосистемы Сибири, поэтому плановый объем выработки был учтен СО в плановом диспетчерском графике текущих операционных суток и в расчетной модели РСВ, что в том числе оказало влияние на ценовую ситуацию. В «Совете рынка» не ответили на запрос “Ъ”.

При завершении всех мероприятий на блоке до конца марта объект может быть аттестован на рынке с 1 апреля, говорят в СО. После запуска энергоблок начнет получать повышенные платежи по договорам на поставку мощности (ДПМ). По оценкам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», платеж составит около 1,25 млрд руб. в месяц. В общей сложности третий энергоблок получит 55,7 млрд руб. до окончания срока ДПМ 31 октября 2024 года. Во время ремонта блок не получал платежи, в результате компания упустила 53,9 млрд руб. без учета полученной страховки, говорит аналитик.

Промышленность же считает, что необходимости в третьем энергоблоке Березовской ГРЭС нет.

«Никаких проблем в отсутствие энергоблока не было, поскольку избытки мощности в энергосистеме колоссальные. Выгоду от снижения цен РСВ с лихвой перекрывает переплата за мощность энергоблока»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупных потребителей электроэнергии).

Полина Смертина