Имущество ПДСК могут передать в залог по кредиту

Совет директоров ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК) решил включить в повестку внеочередного собрания акционеров общества, назначенного на 2 апреля, вопрос о согласии на совершение крупной сделки и предложить собранию акционеров дать согласие на ее совершение.

По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», речь идет о договоре поручительства и договорах залога имущества между ПДСК (в качестве поручителя и залогодателя) и АО Банк «Северный морской путь» (СМП Банк). В сообщении указано, что сделки предлагается заключить в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между банком и ООО «ТД “Пермский ДСК”» на сумму 110 млн руб. сроком на 2 года.

Напомним, в конце января стало известно о смене владельцев ПДСК. До этого предприятие контролировалось бывшим владельцем «Пермодежды» Артемом Болдыревым и московскими бизнесменами. Сейчас 38,6624% акций принадлежит предпринимателю Вячеславу Ляндаеву, который развивает пермский автохолдинг «Автопрестиж», 29,8992% —его сыну, новому директору ПДСК Евгению Ляндаеву, еще 20,0538% — бизнесмену Александру Митрофанову.

Пермский ДСК был основан в 1948 году, находится в Орджоникидзевском районе Перми. В группу ПДСК входит одноименный торговый дом и ООО «Плитпром». Группа компаний является крупным региональным переработчиком древесины, имеет свои мощности на всех этапах лесозаготовки. Производит ДВП, клееный брус, евровагонку, деревянные евроокна и двери. Продукция группы поставляется заказчикам Пермского края, а также предприятиям Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Италии, Венгрии, Турции, Сирии и другим.