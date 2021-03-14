В Абинске произошел пожар на бесхозной газовой скважине

Инцидент произошел сегодня, 14 марта, около 13:20. При демонтаже бесхозной, не эксплуатируемой газовой скважины произошло кратковременное возгорание остатков газа (факельное горение) с последующим горением передвижной буровой установки на базе автомобиля КРАЗ, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, скважина находится на въезде в Абинск по автодороге Краснодар – Абинск. Она бурилась для геодезической разведки с 1949 года. Работы по ликвидации скважины проводило АО НПЦ «Недра» по заказу департамента по недропользованию СКФО.

В 13:29 возгорание было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, около 01:10 в воскресенье, 14 марта, произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Красной (угол с улицей Горького) в центре Краснодара. Горела кровля здания на площади 350 кв. м. Из дома эвакуировали 25 человек. Погибших и пострадавших нет.

Дмитрий Михеенко