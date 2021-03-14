Ночью в центре Краснодара горел многоквартирный жилой дом

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Красной в центре Краснодара поступило на пульт дежурного пожарной службы в ночь на 14 марта около 01:10. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, возгоранию был присвоен ранг № 1-БИС.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений в 01:16 было установлено, что горит кровля здания на площади 300 кв. м, и существует угроза распространения пожара. В 01:41 был объявлен ранг пожара №2.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Погибших и пострадавших нет. Из здания было эвакуировано 25 человек. На месте пожара был развернут оперативный штаб ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На тушение пожара было подано семь стволов «Дельта», работает два звена ГДЗС. К тушению привлечены силы и средства от РСЧС - 53 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека 11 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В 02:45 была объявлена локализация пожара на площади 350 кв. м. В 03:12 - ликвидация открытого горения. В 03:57 - полная ликвидация пожара.

Дмитрий Михеенко