Недостроенный бизнес-центр на ул. Екатерининской, 175 не заинтересовал покупателей

Конкурсный управляющий ООО "ПО «Пермпромжилстрой» (ППЖС) Андрей Котельников сообщил об итогах торгов по продаже недостроенного нежилого административного здания в Перми на ул. Екатерининской, 175. Как сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 11 марта торги были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

Напомним, начальная цена объекта составила 259,28 млн руб. В лот входили административное здание общей площадью застройки 1,1 тыс. кв. м, а также право аренды земельного участка площадью 4,1 тыс. кв. м.

Степень готовности долгостроя — 62%, объект насчитывает 22 этажа, имеет подземные этажи — подземную парковку. Нежилые помещения в здании по ул. Екатерининской, 175, имеют общую проектную площадь 12,81 тыс. кв. м. Объект обременен залогом в обеспечение требований ООО «Финмакс».

«Пермпромжилстрой» в 2004 году по соглашению с мэрией взялся достроить дома разорившегося ООО «Поллукс». В качестве компенсации расходов компания получила право на освоение участка по ул. Большевистской (ныне Екатерининская), 175, в микрорайоне Данилиха-1 (площадь территории 2,6 га). Здесь планировалось возвести «Никитинский квартал» — комплекс многоэтажных жилых и административных объектов.

В начале 2011 года ППЖС вошел в процедуру внешнего управления, а через два года был признан банкротом. Сегодня недостроенный комплекс включает три жилых дома, в них числится 162 дольщика. Первый дом высотой 18 этажей готов на 62%, закончен каркас здания. По второму дому построено три этажа из десяти (степень готовности 29%), третье здание высотой 16–18 этажей находится на стадии свайного поля (степень готовности 10%).