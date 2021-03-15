Даниил Медведев отметил второе место десятым титулом

Победой Даниила Медведева завершился в Марселе Open 13 Provence — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 с призовым фондом €535 тыс. В финале российский теннисист, который в понедельник впервые в своей карьере станет второй ракеткой мира, в трех партиях обыграл француза Пьер-Юга Эрбера. Это десятый титул Даниила Медведева в семнадцати сыгранных им финалах.

Перед началом Open 13 Provence Даниил Медведев уже знал, что вне зависимости от итогов этого сравнительно небольшого турнира категории 250 он впервые станет второй ракеткой мира, опередив в рейтинге испанца Рафаэля Надаля. Однако мотивация россиянина, который в Марселе возглавил список сеяных, все равно была на уровне. Даниилу Медведеву, конечно, хотелось реабилитироваться за неудачу недельной давности в Роттердаме, где он на самом старте неожиданно уступил сербу Душану Лайовичу. Неудивительно, что в четверг после победы во втором круге над белорусом Егором Герасимовым непобедимый с ноября до конца февраля российский финалист Australian Open сказал, что ему пора начинать новую беспроигрышную серию.

И в Марселе Медведеву это удалось, хотя в финале он столкнулся с довольно серьезными проблемами. Его соперником оказался француз Пьер-Юг Эрбер, который в четвертьфинале неожиданно остановил пятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса, чемпиона Open 13 Provence двух последних лет. Этот 29-летний теннисист, который одно время входил в число сорока лучших одиночников мира, своих главных успехов добивался в парном разряде, где выиграл 19 титулов, в том числе по одному — на каждом из четырех турниров Большого шлема. Эрбер отличается неплохим чувством мяча, обладает хорошей подачей и умело сочетает резкие выходы к сетке с игрой на задней линии, где зачастую использует силу чужих ударов. К тому же, впервые в карьере победив соперника из первой пятерки, француз получил хороший заряд уверенности в своих силах. Неудивительно, что трудное начало финала с Медведевым, который на пути к финалу кроме Герасимова также прошел талантливого итальянца Янника Синнера и австралийца Мэттью Эбдена, отказавшегося от продолжения борьбы в середине второй партии, лишь еще больше раззадорило его.

В первом сете финала после обмена брейками Медведев повторно взял чужую подачу. Однако во втором сете по ходу дела шансов было больше уже у Эрбера, который не использовал три брейк-пойнта. Поведя на тай-брейке 4:2, россиянин, казалось, уже практически гарантировал себе победу. Но следующие пять очков неожиданно оказались за соперником, который временами очень эффектно разыгрывал мяч, гоняя россиянина по задней линии.

Ситуация в матче выравнялась. В конце второй партии Медведев не на шутку разозлился на линейных судей, которые, по его мнению, могли бы почаще фиксировать ауты после подач Эрбера, а также на отсутствие системы электронного повтора. И тут, конечно, самое время было вспомнить, что два года назад в первом круге Roland Garros Эрбер нанес Медведеву очень обидное поражение, отыграв дефицит в два сета. Но в решающие моменты встречи россиянину все-таки удалось взять себя в руки и воспользоваться неуверенной игрой Эрбера, который в десятом гейме третьей партии не выдержал психологического давления. В итоге — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 после 2 часов 11 минут. Взяв 85% очков на своей первой подаче, Медведев испытывал сложности на второй, но в конце концов все-таки сумел доказать преимущество в классе.

Теперь на счету Даниила Медведева, который провел на турнирах ATP Tour и Большого шлема семнадцать финалов, стало десять выигранных титулов. Самый престижный из них завоеван в прошлом году на итоговом турнире Nitto ATP Finals, еще три победных для россиянина турнира имели категорию Masters 1000, один — категорию 500 и пять — категорию 250. Следующее состязание в его графике — престижный Miami Open, начинающийся 24 марта.

Евгений Федяков