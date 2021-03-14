Умер сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев

На 68-ом году жизни скончался сенатор Тюменской области, заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Михаил Пономарев. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

По данным издания, причиной смерти стала остановка сердца.

Михаил Пономарев родился 1 января 1954 года в селе Сосновка Башмаковского района Пензенской области. Он окончил Академию гражданской авиации, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Столичный гуманитарный институт.

В 1994-1996 годах занимал должность замглавы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), затем назначен вице-губернатором Ямала. С 2000 года работал заместителем полпреда в Уральском федеральном округе (УрФО). Впоследствии занял должность замминистра регионального развития РФ, а также работал в должности советника председателя совета директоров ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк».

В 2007 году избран депутатом Тюменской областной думы. С 2009 по 2010 годы работал замдиректором департамента управления делами правительства РФ. Однако в декабре 2010 года вернулся Тюменскую область и стал советником председателя совета директоров Запсибкомбанка, а с 2011 года — членом совета директоров.

В Совет федерации господин Пономарев избирался в 2011 и 2016 годах. До наделения полномочиями сенатора был депутатом Тюменской областной думы пятого и шестого созыва.