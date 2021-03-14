Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

В Нью-Гемпшире умер американский боксер Марвин Хаглер, сообщила его жена Кей Хаглер. Ему было 66 лет. В 1980–1987 годах он был абсолютным чемпион мира по боксу в среднем весе.

«К сожалению, мой муж Марвин Хаглер неожиданно умер у себя дома в Нью-Гемпшире»,— говорится в заявлении госпожи Хаглер на странице официального фан-клуба боксера в Facebook.

Марвин Хаглер провел 67 боев за карьеру. На его счету 62 победы (52 нокаута), три поражения и две ничьи. В 1987 году он завершил карьеру после проигрыша Шугару Рэю Леонарду. Этот бой находится на третьем месте наиболее продаваемых боксерских боев в истории.