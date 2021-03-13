Следственный комитет России (СКР) создаст информационный центр для связи с гражданами, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Новая структура не будет входить ни в одно из управлений центрального аппарата. Она будет подчиняться председателю СКР Александру Бастрыкину.

«Создание такой структуры обусловлено постоянным ростом количества обращений, звонков и сообщений в приемную председателя СК России в социальной сети "ВКонтакте", необходимостью более эффективной и оперативной работы с каждым обратившимся в ведомство гражданином и постоянным развитием информационных технологий»,— приводятся слова госпожи Петренко на сайте СКР.

В ведомстве заявили, что учитывают современные тенденции, чтобы заявителям было удобно обратиться в СКР в любое время. Также в СКР назвали эффективность обработки поступающих обращений одной из приоритетных задач ведомства.