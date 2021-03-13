РПЦ опасается, что введение ковид-паспортов ограничит права и свободы людей

Введение так называемых ковид-паспортов может ограничить права и свободы людей, считает глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. По его словам, появление подобного паспорта нарушило бы принцип добровольности вакцинации, который пока декларируется в большинстве стран мира, в том числе в ЕС.

«Опасения, которые высказываются в связи с этими предложениями, совершенно небезосновательны»,— заявил митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Введение таких паспортов может закрыть доступ в ряд государств людям, которые до сих пор не переболели коронавирусом и по каким-либо причинам не могут вакцинироваться. «Вот такой человек, он что, должен будет ждать, пока он заболеет и выздоровеет, до тех пор пока он сможет посещать те или иные европейские страны?» — задался вопросом представитель Русской православной церкви. Он также отметил, что единой прививки, которая будет признана всем миром, не будет.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе 17 марта. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Он отметил, что решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее странами ЕС.

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