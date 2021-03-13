Бывший президент Боливии Аньес задержана по обвинениям в измене

Бывший временный президент Боливии Жанин Аньес была задержана по обвинению в терроризме и подстрекательстве к мятежу. В правительстве ранее заявили о попытке госпереворота, направленного против ее предшественника Эво Моралеса.

Полиция также задержала бывших министров, которые поддерживали временное правительство госпожи Аньес, сообщает AFP. Временное правительство действовало в течение года после того, как господин Моралес покинул страну в ноябре 2019 года на фоне протестов.

Задержания произошли через несколько месяцев после того, как Эво Моралес вернулся в Боливию из изгнания после победы на выборах в октябре 2020 года основанной им партии «Движение к социализму» (MAS). И президентство, и Конгресс теперь находятся под контролем MAS.

«Я сообщаю боливийскому народу, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции»,— написал министр правительства Карлос Эдуардо дель Кастильо в соцсетях. Господин Кастильо поздравил полицию с «великой работой» в «исторической задаче восстановления справедливости» для боливийского народа.

Государственный прокурор Боливии выдал в пятницу, 12 марта, ордер на арест политика и других лиц по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Госпожа Аньес выложила в Twitter копию ордера с ответом: «Началось политическое преследование». Она добавила, что правительство обвиняет ее «в участии в государственном перевороте, которого никогда не было».

Напомним, на президентских выборах победил сторонник господина Моралеса экс-министр экономики Луис Арсе. Он набрал 55,1% голосов. Второе место занял бывший президент страны Карлос Меса — 28,83%. Президентские выборы прошли 18 октября. Они были созваны после отмены результатов предыдущих выборов 20 октября 2019 года, победителем которых был объявлен Эво Моралес. Жанин Аньес от участия в выборах отказалась.