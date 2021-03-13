«Траст» подал иск к бывшему руководству группы «Открытие» на 107,4 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 107,37 млрд руб. к бывшим топ-менеджерам группы «Открытие», проводившей санацию «Траста». Это следует из информации в картотеке Арбитражного суда Москвы. В «Трасте» подтвердили подачу иска.

Иск подан к АО «Открытие холдинг», Евгению Данкевичу, Геннадию Жужлеву и Михаилу Назарычеву. Банк непрофильных активов считает, что действия/бездействие этих лиц привели к повторной санации банка «Траст» в 2018 году. Нанесенный ущерб, рассчитанный по формуле, предусмотренной законом о банкротстве, составляет 107,4 млрд руб.

«Мы продолжаем последовательную работу по расследованию обстоятельств, которые привели к краху банков “московского кольца”. В прошлом году завершили подачу исков к их бенефициарам, сейчас предъявляем иски к иным лицам, которые на наш взгляд причастны к доведению этих банков до санации»,— прокомментировал президент—председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

Национальный банк «Траст» был создан в 1995 году под именем «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». В 2008 году к нему был присоединен Инвестиционный банк «Траст». В 2014 году банк, входящий на тот момент в топ-30 по размерам активов, отправили на санацию. Агентство по страхованию вкладов выделило на его спасение десятилетний кредит в 99 млрд руб. В 2017 году под санацию попал санатор «Траста» — банк «ФК Открытие». В июле 2018 года «Траст» по решению ЦБ преобразовывается в банк непрофильных активов.