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Италия введет карантин в дни католической Пасхи

Правительство Италии объявило о новом ужесточении ограничений в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В дни католической Пасхи, с 3 по 5 апреля, на всей территории страны будет действовать карантин, соответствующий режиму «красной зоны».

По данным источников Reuters, месса папы римского Франциска пройдет на несколько часов раньше, чтобы граждане смогли вернуться домой до наступления комендантского часа. Также планируется ограничить число участников мероприятий.

С понедельника, 15 марта, половина из 20 областей Италии переходят в «красную зону», в том числе и столичная область Лацио. Остальные регионы страны относятся к «оранжевой зоне», статус «белой зоны», где практически все ограничения отменены, сохранит только Сардиния. С начала пандемии в Италии выявили более 3 млн зараженных COVID-19, 100 тыс. умерли.

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