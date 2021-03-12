На молочном комбинате «Лабинский» начали выпуск продукции под брендом Alpro Компания Danone заявила о запуске линии по производству напитков на растительной основе на Кубани

Овсяные, миндальные и кокосовые напитки Alpro стали производить в Краснодарском крае на молочном комбинате «Лабинский». О завершении первого этапа инвестиционного проекта заявил старший вице-президент подразделения «Свежие молочные продукты и продукты на растительной основе в странах СНГ, Турции и Ирана» Чарли Каппетти.

«Запуск нового производства большой повод для гордости. Установка и наладка оборудования проходила в непростых условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и требовало присутствия нашей команды и большого количества подрядчиков на лабинском предприятии. Этого невозможно было бы добиться без поддержки краевой и муниципальной властей. Хочу выразить признательность сотрудникам завода. В этот непростой год мы продолжили развитие нашего бизнеса», - сообщил Чарли Каппетти.

По его словам, объем инвестиций составил около 1 млрд руб. Это первый опыт Danone в производстве продукции на растительной основе на территории России, до этого момента такие товары поставлялись в нашу страну из Бельгии.

«Нас часто спрашивают, почему наша компания с большим опытом производства молочной продукции приступила к выпуску товаров на растительном сырье. Ответ прост: наш мир меняется. Больше людей стремятся к здоровому образу жизни, к здоровому питанию. Овсяные, миндальные и кокосовые напитки стали пользоваться большой популярностью и среди российских потребителей. Растущий интерес повлиял на решение локализовать часть портфеля Alpro в России», - отметил Чарли Каппетти.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, компания Danone на протяжении многих лет является стратегическим партнером Кубани. «Одно из важнейших направлений развития сельского хозяйства края является создание кластера экологизированного АПК с глубокой переработкой. Компания Danone работает именно в этом направлении. Уверен, что новая продукция будет востребована не только в нашем регионе, но и в целом в России, а в дальнейшем она будет поставляться на экспорт», - рассказал Александр Руппель.