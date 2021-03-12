YouTube удалил более 30 тыс. видео с недостоверной информацией о вакцинации от COVID-19

YouTube обнародовал информацию о количестве удаленных с платформы видео, содержавших недостоверную информацию о вакцинации от COVID-19. Как сообщила порталу Axios представитель YouTube Елена Эрнандес, за последние пять месяцев были удалены более 30 тыс. видео, информация о вакцинации в которых противоречила официальным данным Всемирной организации здравоохранения или систем здравоохранения государств.

В числе удаленных были видео с утверждениями о том, что вакцина может убить человека или вызывает бесплодие, либо что под видом вакцинации людям вводят микрочипы. В целом с февраля 2020 года, с начала пандемии YouTube, по словам госпожи Эрнандес, удалил более 800 тыс. видео, содержавших опасную или вводящую в заблуждение информацию о коронавирусе.

Алена Миклашевская