«Альба-Альянс» добровольно покинул банковский рынок

Один из старейших российских банков, «Альба-Альянс», добился аннулирования лицензии. Соответствующее ходатайство он подал еще в августе 2020 года, однако смог сдать лишь через полгода. ЦБ мог затягивать с решением из-за связи собственников банка с Башкирской содовой компанией, которая в то время оказалась в центре скандала. Вместе с тем банк долгое время не приносил доход акционерам, и у собственников уже давно были планы уйти с рынка. По оценкам экспертов, до конца года еще до 10% кредитных организаций могут лишиться лицензии.

Банк России 12 марта аннулировал лицензию одного из старейших банков — «Альба-Альянс» — на основании ходатайства кредитной организации, направленного в Банк России в связи с решением единственного участника о его добровольной ликвидации. На конец 2020 года находился на 266-м месте по размеру активов в банковской системе. В текущем году ЦБ аннулировал лицензию у еще банка «ПСА Финанс Рус».

Банк был зарегистрирован ЦБ в 1993 году. Основная его деятельность сосредоточена на операциях с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами и т. д. В настоящее время единственным владельцем «Альба-Альянс» является бизнесмен Дмитрий Пяткин. Его партнер Александр Фрайман вышел из капитала банка в 2020 году, до этого они делили его поровну. До 2005 года 50% банка принадлежали совладельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и президенту Access Industries Леонарду Блаватнику. В последние годы «Альба-Альянс» был убыточным, за 2020 год убыток по РСБУ составил 171 млн руб. Активов банка в виде денежных средств достаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, указал «Альба-Альянс» в отчетности.

Ликвидировать банк было решено в августе 2020 года, следует из данных отчетности банка и СПАРК. 14 августа было подано ходатайство руководства в ЦБ, что является стандартной процедурой перед добровольной сдачей банковской лицензии.

Ожидалось, что ЦБ примет решение еще в октябре, но регулятор «до последнего не отпускал банк», затягивая с решением, говорит источник “Ъ”.

Ситуация осложнялась скандалом, связанным с крупнейшим производителем соды Башкирской содовой компанией (БСК), с которой связан единственный акционер банка Дмитрий Пяткин, полагает он. Скандал с БСК разгорелся в августе из-за возможной приватизации, ему предшествовала волна протестов местных жителей из-за планов по разработке шихана Куштау в Башкирии. В частности, господин Пяткин владеет долей в АО «Башхим», которой принадлежало 57,18% БСК. Еще 3% в БСК принадлежит самому банка, следует из СПАРКа.

В банке «Альба-Альянс» и Дмитрий Пяткин не ответили на запрос “Ъ”.

Помимо добровольного ухода ЦБ сегодня отозвал лицензию у двух банков в принудительном порядке — Форбанка и банка «Современные стандарты бизнеса». Всего, по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», в течение 12 месяцев 33 действующих банка могут сдать свои лицензии. В 2020 году лицензии лишились 17 банков, 8 кредитных организаций сдали их добровольно.

Ольга Шерункова