Азербайджан одобрил вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило использование вакцины «Спутник V», произведенной в России. Вакцина уже зарегистрирована более чем в 50 странах и доказала свою высокую эффективность против коронавируса COVID-19, заявили в министерстве.

«Более 6 млн человек в России были вакцинированы вакциной "Спутник V"»,— отметили там. Вакцина будет доставлена в Азербайджан в ближайшее время.

По данным на 12 марта, в Азербайджане было зарегистрировано 576 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 238 959 человек.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. В Европе использование российского препарата пока не разрешено, однако 4 марта регулятор ЕС сообщил о начале экспертизы вакцины.