Google объяснила ограничение доступа к фильму «Крым. Путь на Родину» в YouTube

Видеохостинг YouTube пометил документальный фильм «Крым. Путь на Родину» как содержащий пугающий или шокирующий контент из-за демонстрации сцен насилия, объяснила пресс-служба Google. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, ранее связал решение YouTube с тем, что «кому-то не нравится правда» насчет вхождения Крыма в состав России.

«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его неподходящим к просмотру для некоторых пользователей»,— сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Фильм по-прежнему доступен для просмотра. Видеохостинг перед просмотром демонстрирует предупреждение о том, что ролик «содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей». Неавторизованный пользователь не может просмотреть фильм, так как ему необходимо подтвердить возраст.

Премьера фильма «Крым. Путь на Родину» состоялась в марте 2015 года. В этом фильме президент России Владимир Путин описывает события, приведшие к присоединению Крыма и Севастополя к России. В 2015 году фильм получил спецприз учредителей премии ТЭФИ «за осмысление современной истории».