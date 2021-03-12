На следующей неделе в Татарстане ожидается плюсовая температура

В начале следующей недели, 15 и 16 марта, в Татарстане температура воздуха днем составит -4..+1, ночью ожидается -5..-10, при прояснениях до -13. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

При этом в выходные в Татарстане сохранится морозная погода. 13 марта в республике температура воздуха ночью составит 15..-20, при прояснениях до -25, днем не выше -4..-9. Осадки маловероятны. 14 марта в регионе ожидаются небольшой снег и метели, а также усиление ветра до 15-17 м/с. Ночью похолодает до -12..-17, в низких местах при прояснениях до -22, днем -2..-7.

"Ъ-Казань"