Росавиация хочет запретить регистрацию самолетов вне России с 2023 года С этого же года начинает взиматься НДС за ввоз иностранных самолетов без госрегистра

Авиавласти России вновь вернулись к идее запрета регистрации воздушных судов в иностранном реестре: Росавиация предлагает ввести такую норму с 2023 года. Сейчас большая часть эксплуатируемых в РФ самолетов относятся к иностранным юрисдикциям. При этом традиционно вопрос упирался в поддержание летной годности самолетов: владельцы судов говорили о несоответствии российских правил стандартам других регуляторов, что в итоге ведет к падению остаточной стоимости. Именно до 2023 года действует и освобождение от НДС при ввозе иностранных самолетов без регистрации в России.

Росавиация предлагает запретить российским авиакомпаниям регистрировать самолеты в иностранных регистрах с 2023 года, сообщил в ходе состоявшейся 12 марта коллегии Росавиации ее глава Александр Нерадько. «Росавиация считает целесообразным продолжить работу по стимулированию регистрации воздушных судов в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ,— рассказал он.— В качестве завершающего этапа предполагается внести соответствующие изменения в ст. 33 Воздушного кодекса, исключив возможность регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов иностранного государства со вступлением в силу с фиксированного срока. Например, с 1 января 2023 года». В Минтрансе вопросы “Ъ” перенаправили в Росавиацию, “Ъ” направил запрос в агентство.

Всего в российском реестре сейчас 8,9 тыс. воздушных судов. Господин Нерадько отметил, что в 2020 году в него внесено 13 новых российских самолетов и 42 вертолета.

В основном воздушными судами владеют лизинговые компании, и именно владелец судна выбирает место регистрации. Чаще всего это Бермуды и Ирландия.

Иностранные юрисдикции выбирали и российские лизингодатели, а в российский реестр автоматически попадают только самолеты отечественного производства. По Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) государства могут заключать соглашения, по которым основной контроль за летной годностью возложен на страну регистрации. Сертификат летной годности самолету дают в государстве регистрации.

Планы перевести эксплуатируемые в РФ иностранные самолеты в госреестр РФ обсуждаются уже несколько лет — Александр Нерадько отмечал, что ведомство предлагало принять решение о регистрации судов в России еще в 2015 году. В отрасли при этом традиционно говорят об отсутствии унифицированных и гармонизированных правил эксплуатации и поддержания летной годности.

Лизингодатели отдельно обеспокоены защитой прав собственности и неопределенностью с остаточной стоимостью самолета при его возврате лизингодателю. В частности, речь идет о несоответствии российских стандартов правилам, установленным ведущими регуляторами мира, такими как FAA (США) или EASA (Европа),— в итоге при последующей передаче судна в лизинг за рубеж это приведет к падению его рыночной стоимости.

Собеседники “Ъ” говорили, что перерегистрация актуальна только для старых самолетов с низкой остаточной стоимостью.

Помимо обсуждаемого прямого запрета иностранной регистрации, власти также стимулируют перевод самолетов в российский регистр. Например, c 2023 года освобождение от НДС при ввозе в Россию иностранных воздушных судов не будет осуществляться без обязательного условия их регистрации в российском реестре. Эти правила также затрагивают авиадвигатели, которые, как правило, являются отдельным предметом лизинга. Введение НДС существенно увеличит расходы авиакомпаний. «Если самолет стоит $50 млн, авиакомпании придется заплатить в бюджет $10 млн, перевозчики будут стремиться отбить свои расходы за счет роста цен на билеты»,— рассказывал “Ъ” источник в одной из авиакомпаний.

Ольга Никитина