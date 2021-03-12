В феврале количество заявлений на ипотеку в Свердловской области выросло на 68%

В феврале количество заявлений на регистрацию ипотеки в Свердловской области составило более 14,1 тыс., сообщила пресс-служба регионального управления Росреестра. Это 68% больше, чем в предыдущем месяце — в январе количество заявлений составило 8,3 тыс.

Всего в феврале в региональный Росреестр поступило более 77 тыс. заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий против 60,3 тыс. заявлений в январе, говорится в сообщении.

Количество заявлений на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) выросло на 2,5 тыс. и составило более 3,6 тыс. «Как видим, с приближением весны рынок недвижимости постепенно оживает»,— сообщили в пресс-службе управления.

Михаил Мананников