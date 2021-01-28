Ленобласть копает под Новосаратовку

Власти Ленобласти просят федеральный центр помочь со строительством станции метро в деревне Новосаратовка, которое анонсировали еще в 2013 году. Чиновники объясняют, что подземка необходима этой локации, так как здесь реализует свой жилой мегапроект ГК «ЦДС» и создается большое количество рабочих мест, что увеличит нагрузку на транспортную инфраструктуру. Однако с учетом того, что станция в Новосаратовке станет следующей после еще не существующей станции в Кудрово, этот проект может реализоваться еще очень не скоро, считают эксперты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко планирует направить письмо зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой оказать содействие властям Петербурга в строительстве станции метро в Новосаратовке Всеволожского района. Об этом вчера сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. «Мы просим правительство РФ помочь Петербургу построить метро не только до Кудрово, но и до Новосаратовки, поскольку там активно развиваются промышленные территории, туда приходят инвесторы, есть уже работающие предприятия с большим числом сотрудников, часть которых живут в Петербурге. И как раз в часы пик пассажирские потоки были встречными, а не только из Ленобласти в Петербург, а вечером обратно»,— сказал Михаил Москвин.

В письме указано, что на этой территории есть крупный индустриальный парк — «Уткина Заводь» и создается еще один — «Кола», говорит источник “Ъ”, знакомый с содержанием документа. Здесь присутствуют крупные резиденты, и большая часть сотрудников этих компаний живет в Петербурге. Кроме того, ГК «ЦДС» планирует построить в Новосаратовке восемь кварталов на 4,6 млн кв. м жилья с детсадами, поликлиниками и школами, что также говорит в пользу создания станции метро. У одного из девелоперов этой территории есть административный ресурс, позволяющий продвинуть эту инициативу на федеральном уровне, рассказал “Ъ” знакомый с ситуацией источник.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга сообщили “Ъ”, что на данный момент вопрос строительства станции метро в Новосаратовке «требует детальной проработки с учетом конкретных данных, которыми мы пока не обладаем». Эта позиция Смольного может быть обусловлена тем, что в схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге до 2030 года данной станции нет.

Станция метро в Новосаратовке «Юго-Восточная» на Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена может стать следующей после еще не построенной станции в Кудрово. Про «Юго-Восточную» чиновники не вспоминали уже довольно давно. В 2013 году Смольный объявил конкурс на проектирование строительства продолжения оранжевой ветки метро. Участок включал в себя станции в Кудрово и Новосаратовке, а также электродепо «Правобережное». Протяженность участка должна была составить 5,3 км, восемь лет назад проект оценивался в 30 млрд рублей. Объект обещали сдать еще в 2018 году, но спустя месяц после объявления конкурса его отменили.

Метро в Кудрово местным жителям обещают уже несколько лет, так как проблема транспортной доступности в городе стоит очень остро. Населенный пункт девелоперы начали застраивать жильем в 2006 году, после чего число его жителей стало прирастать на несколько тысяч человек в год и сейчас, по неофициальным данным, составляет более 100 тыс. человек. Изначально планировалось, что метро появится здесь еще в 2015 году, после чего сроки неоднократно переносились. В 2019 году Смольный сообщил, что объект введут в 2025 году. В КРТИ оценивали стоимость строительства метро до Кудрово с электродепо «Правобережное» уже в 57 млрд рублей. Тогда чиновники подчеркивали, что источниками финансирования строительства предположительно станут бюджеты Петербурга и Ленобласти, а также федеральные средства. Однако в 2019 году стало известно, что Минтранс РФ не предусматривает выделения федеральных средств на эти цели (см. “Ъ” от 12.09.2019). Планы по вводу станции метро в Кудрово в 2025 году сохраняются.

Депо «Правобережное» должно было располагаться на территории Кировского участкового лесничества. Но в начале прошлого года СМИ сообщили, что Рослесхоз запретил размещать депо в Кудрово и власти начали искать другую локацию под этот объект. Михаил Москвин пояснил, что область готова «перенести» депо из Кудрово в Новосаратовку и безвозмездно предоставить участок под его строительство. По поводу источников финансирования строительства станции в Кудрово зампред ответил обтекаемо: «Если бы были ответы на эти вопросы, то я бы не анонсировал бы эту станцию в Новосаратовке. Метро принадлежит Петербургу, и, соответственно, вкладываться туда может только город. Мы поэтому и обращаемся с письмом в правительство РФ»,— сказал господин Москвин.

Помимо метро, в разные годы власти анонсировали появление в Кудрово нескольких новых видов транспорта, в числе которых канатная дорога , трамвай и электричка , которую обещают запустить в середине текущего года.

Обсуждать строительство метро в Новосаратовке целесообразно только после принятия окончательного решения и начала финансирования станции в Кудрово, которая до сих пор имеет неопределенный статус из-за сложной экономической ситуации и нагрузки на областной бюджет, отмечает эксперт петербургского отделения «Деловой России» Антон Банин. В Новосаратовке пока недостаточно существующей жилой и производственной инфраструктуры (например, промпарк «Уткина Заводь») для окупаемости метро, указывает он. При этом в более отдаленной перспективе этот вопрос станет актуален в связи с вводом в эксплуатацию первых очередей масштабного проекта жилищного строительства, резюмирует господин Банин.

Ольга Кантемирова