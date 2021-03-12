В Самаре суд отменил решение об аресте лидера ЛПР и сторонника Навального

Самарский областной суд отменил решения об аресте председателя незарегистрированной Либертарианской партии России Бориса Федюкина и волонтера местного штаба Алексея Навального Дениса Устяка. Суд первой инстанции принял решение об аресте активистов на девять суток «за организацию митинга 23 января».

Об этом сообщают активисты в Telegram-канале.

Вчера правоохранители проводили обыски у родителей координатора самарского штаба оппозиционера Алексея Навального Марины Евдокимовой. Также силовики пришли с этой же целью к сотруднику штаба Максиму Лавицкому, волонтерам Дмитрию Татаринову и Александру Ермолаеву.

Кроме того, обыски проводились у волонтеров штаба Вадима Шереметева и Сергея Пронюшкина. По информации активистов, в доме родителей сотрудника штаба Сергея Подсытника также прошел обыск.

Ани Айвазян