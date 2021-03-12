В Анапе из горящего высотного дома эвакуировано более 300 человек

Более трехсот жителей восьмиэтажного дома в Анапе, где произошел пожар, эвакуированы и размещены в гостинице, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Огонь охватил площадь свыше 3 тыс. кв. м., данных о пострадавших нет.

По информации краевой прокуратуры, возгорание произошло на верхних этажах дома, который введен в эксплуатацию в 2008 году в административном порядке, не являлся самостроем, газифицирован. Со слов пострадавших, причиной пожара могла явиться незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание.

На месте происшествия работает оперативный штаб, введен локальный режим ЧС. Пострадавшим будет единовременно выплачено по 10 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар