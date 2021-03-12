Власти Сарапула выделят деньги на охрану в школах после вмешательства прокуратуры

После представления прокурора в бюджете Сарапула предусмотрели более 911 тыс. руб. на оплату услуг по договорам охраны в школах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Установлено, что в целях обеспечения охраны объектов образования образовательными организациями заключены договоры на оснащение объектов системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ. Вместе с тем, в нарушение законодательства об образовании оплата услуг по договорам поставлена в зависимость от оказания учреждениями платных дополнительных образовательных услуг и осуществлялась за счет внебюджетных источников, полученных от данного вида деятельности»,— говорится в сообщении.