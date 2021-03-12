Мэрия Майкопа возьмет кредит на 400 млн рублей для пополнения бюджета

Финансовое управление администрации Майкопа 22 марта 2021 года проведет конкурс на право предоставления невозобновляемой кредитной линии с лимитом 400 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, стоимость контракта не должна превышать 24,51 млн руб. Таким образом, банковская ставка должна составить не более 6,1% годовых. Срок кредитования составит один год, деньги привлекаются для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 марта.

По данным мэрии Майкопа, в 2021 года доходы городского бюджета составят 3,68 млрд руб. (налоговые и неналоговые доходы – 1,47 млрд руб.), расходы – 3,78 млрд руб. Дефицит прогнозируется в объеме 99,9 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года депутаты Госсовета Адыгеи приняли бюджет на 2021 года. Доходы республиканской казны составят 26,5 млрд руб., расходы – 27 млрд руб. Дефицит бюджета определен в объеме 526 млн руб.

Алексей Белянин