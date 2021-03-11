Кого заведомо не будут считать бедным даже при отсутствии доходов

В Минтруде порядок оценки нуждаемости называют «гибким», но на деле это предельно широкие «ворота» для определения бедности — в них трудно не пройти даже при внезапной потере ранее существовавшего среднего дохода. Так, к числу получателей выплаты ведомство отнесет семьи с белыми доходам ниже прожиточного минимума, если у них в совокупности есть:

одна или несколько квартир, если площадь их на каждого члена семьи меньше 24 кв. м (непригодные для проживания помещения и квартиры, полученные многодетными в рамках соцподдержки, не учитываются);

один дом любой площади или несколько домов площадью на каждого члена семьи меньше 40 кв. м (непригодные для проживания помещения не учитываются);

одна дача;

один гараж или одно машино-место (для многодетной семьи и семьи с инвалидом — два);

земельные участки общей площадью не более 0,25 га (кроме дальневосточного гектара и участков, полученных многодетными семьями в качестве меры соцподдержки);

одно нежилое помещение;

один автомобиль (два для многодетных, инвалидов или полученных в качестве меры соцподдержки);

один мотоцикл (то же, что и с автомобилем);

одна единица самоходной техники младше пяти лет (тракторы, комбайны, сельхозтехника старше пяти лет не учитываются);

один катер или моторная лодка младше пяти лет (маломерные суда старше пяти лет не учитываются);

сбережения в банковских вкладах, если годовой доход от процентов по ним не превышает величину прожиточного минимума (то есть в среднем сбережения порядка 250 тыс. руб.).

Всеми этими предметами семья с низкими доходами может владеть одновременно (важно не иметь, например, три дома, семь автомобилей, четыре мотоцикла, десяток гектаров земли, множество нежилых помещений) и законно претендовать на пособие на детей в возрасте 3–7 лет (размером 5–10 тыс. руб. в месяц, то есть до 120 тыс. руб. в год на ребенка). Эти критерии Минтруд разработал для того, чтобы заведомо не затрагивать жизненные ситуации малообеспеченных семей в разных регионах — где-то, например, лодки являются жизненной необходимостью, а собственный дом для жителей села — норма, а не признак обеспеченности.

И, видимо, единственное исключение, делающее невозможным получение пособия,— это семьи, в которых родитель владеет новым, не старше пяти лет, автомобилем с двигателем свыше 250 лошадиных сил. Впрочем, и здесь «ворота бедности» преодолимы, а пособие можно получить, если речь идет о семье с четырьмя детьми и более, а сам автомобиль — микроавтобус с более чем пятью посадочными местами.

Дмитрий Бутрин